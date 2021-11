Tamanduá-bandeira é resgatado em batalhão militar no Complexo da Papuda

CS Carlos Silva*

Um tamanduá-bandeira foi encontrado em um depósito do 19º Batalhão da Polícia Militar do DF (PMDF), no Complexo Penitenciário da Papuda, em São Sebastião, nesta quarta-feira (3/11). O animal apareceu no local de madrugada e, por volta das 8h, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi acionado para fazer o resgate.

Duas equipes foram mobilizadas para realizar os procedimentos de contenção do animal. Segundo o sargento Fernando Nascimento, que participou de um dos grupos, houve dificuldades no processo. “O local em que ele estava era muito apertado, por isso foi difícil. Ele resistiu um pouco e teve que ser puxado”, comentou.

O animal não apresentava lesões e foi solto em uma área de vegetação do Cerrado (seu habitat) próximo à Papuda. Segundo a assessoria da PMDF, é raro que animais invadam as instalações locais.

O sargento Fernando Nascimento deu orientações sobre como proceder em casos de animais silvestres encontrados em ambientes urbanos. “Se houver invasão, evite contato com o animal e não deixe crianças e animais domésticos por perto. Isole o local e acione o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Na natureza é um animal tranquilo, mas pode se tornar perigoso quando ameaçado”, orientou o policial.

