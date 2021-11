Túnel de Taguatinga está pronto para começar a receber a laje

PM Pedro Marra

(crédito: Pedro Marra/CB/D.A. Press)

Durante vistoria das obras do túnel de Taguatinga, o vice-governador do Distrito Federal, Paco Brito, comentou que a construção — com término previsto para junho de 2022 — vai beneficiar o comércio local e desafogar o trânsito nas regiões próximas. Atualmente, está 53% concluída.

O projeto, iniciado em maio de 2020, está avaliado em R$ 275,7 milhões, terá revitalização da Praça do Relógio e proporcionou isenção do IPTU até 2023 para os comerciantes e moradores da região. "A importância maior é a transparência que o Governo Ibaneis Rocha e Paco Britto dão para a população sobre como está a construção desse túnel, que vai desafogar o trânsito de Samambaia e Taguatinga. O governo não se preocupa só com mobilidade, mas também com economia, quanto da isenção até 2023 do IPTU dessa área dos comércios e residência afetadas pela construção, e principalmente com a revitalização da Praça do Relógio", afirma o governador do DF em exercício.

Segundo Paco, com os avanços da obra, todos os ferros foram levados para a outra laje, localizada no meio da construção. "Porque o túnel é em Y nas saídas e no meio vira um túnel único. Então, está tudo providenciado para começar essa laje aqui", acrescenta.

O administrador de Taguatinga, Renato Andrade dos Santos, conhecido como Bispo Renato, comemorou o avanço da obra para a melhora econômica do setor imobiliário. "Aqui também será um centro de atração turística, exatamente pelo que vai ser feito aqui por cima, como o Boulevard e o BRT. Então, é um ganho enorme para a cidade e para a capital econômica do Distrito Federal. O crescimento aqui será para o alto, em empresas da nossa cidade. O centro administrativo, se vier a funcionar, vai se tornar a mais importante cidade do Distrito Federal, porque aqui é a única cidade que tem tudo", comenta.

O secretário de Obras e Infraestrutura do DF, Luciano Carvalho, comentou que a obra conta com 450 operários entre empregos diretos e indiretos. "Essa escavação final da parte inferior do túnel foi somente o necessário para a gente entrar com o escoramento e a laje. Ate o dia 20, a gente começa a fazer o restante da escavação. Chegando no nível do fundo do túnel, e começamos a concretar as lajes de fundo", adianta o chefe da pasta.

Ainda de acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura, o túnel vai acabar com as retenções ocasionadas pelos semáforos do centro de Taguatinga e desafogar o trânsito local, por onde trafegam cerca de 25 mil motoristas diariamente. A pasta informa que o tempo de deslocamento dos motoristas que passam pela região será reduzido em, pelo menos, 25 minutos.

Com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão entrar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Do outro lado, os veículos que chegarem a Taguatinga pela EPTG também vão passar pelo túnel até o início da Via Estádio, saindo logo após o antigo viaduto da Avenida Samdu. Vias marginais darão acesso às avenidas Comercial Sul e Norte e Samdu Sul e Norte.