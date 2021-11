CB Correio Braziliense

Um projeto de lei que pode modificar a estrutura do Setor Habitacional Taquari, no Lago Norte, foi protocolado na Câmara Legislativa no mês de outubro. A proposta, de autoria do deputado Agaciel Maia (PL), pretende cercar a área, além de construção de guaritas e urbanização dos lotes residenciais e comerciais. Para os moradores, porém, a iniciativa não foi bem recebida, pois vai gerar custos e mudanças desnecessárias para o local.



Para o Correio, o Deputado Agaciel esclarece que a medida foi pensada após ouvir relatos de pessoas que moram no local indicando a sensação de insegurança no bairro, além de pensar na possível valorização dos imóveis com a criação de um condomínio. “Estou propondo uma demanda que chegou ao meu gabinete e estou tocando para frente e verei o que acontece, mas não vejo coisas ruins em valorizar aonde você mora e trazer mais segurança”, destaca o deputado pontuando que a proposta ainda será avaliada pela Câmara e serão feitas audiências públicas com os moradores locais para ouvi-los.



No Taquari, há uma espécie de associação dos moradores chamada de Prefeitura Comunitária. Segundo a organização, estima-se que a população local seja de cerca de 4 mil pessoas. Além disso, o bairro é regularizado e urbanizado. Para o prefeito comunitário do Taquari, Cesar Ramalho, a proposta do deputado foi recebida com surpresa e não retrata a realidade do bairro. “Aqui é tranquilo morar, você não ouve falar de muitos assaltos na região. Acredito que não há essa sensação de insegurança pela maioria da população. Conversei com alguns moradores e existe questionamento sobre o pagamento desse cercamento. Isso não será barato e não vejo valorizando os imóveis como foi indicado. Vale destacar que o nosso bairro é sim urbanizado e regularizado", ressalta Cesar, morador do Taquari há mais de dez anos.