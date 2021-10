Governador Ibaneis Rocha visita obras de pavimentação no Lago Norte

PM Pedro Marra

(crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) visitou, na manhã desta sexta-feira (1º/10), duas obras concluídas no Lago Norte. Uma delas foi a pavimentação de 600 metros da via de acesso à Escola Classe Olhos D’Água, na área rural do Taquari, beneficiada pelo Programa Caminho das Escolas.

Durante o evento, o chefe do Executivo local adiantou também que a Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF (Secti) vai instalar Wi-Fi Social dentro de 30 dias. "Tem muita coisa nessa cidade que tem muitos anos que as pessoas aguardavam. Então, esse pedaço de asfalto significa muito para as famílias que vivem aqui", afirmou Ibaneis.

A obra vai beneficiar aproximadamente 250 alunos e 50 servidores do colégio. Além da construção da pista, o centro de ensino recebeu também a construção de sala da educação infantil, instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula, e construção da cobertura, feita pela regional de ensino de Sobradinho. É o que conta a diretora da escola, Neide Viana Luiz, 46 anos.

"No tempo de chuva, tem muita lama, e no tempo de poeira, tem mais poeira. É um pedaço curto, mas ninguém tinha olhado para a nossa comunidade. Para a gente, é muito importante porque os meninos vão ter um lugar de fácil acesso", celebra Neide.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Junior, informa que a obra durou 15 dias e foi iniciada em julho deste ano para ser concluída no começo de agosto.

"A obra tem investimento de R$ 1 milhão em sinalização, drenagem, meios fios e pavimento. Não tem distância em que a gente esteja atendendo. Hoje o DER tem obra no Incra 09, onde estamos pavimentando quatro ruas. Estamos em obra no Núcleo Rural Capão Seco, na DF-330, na Ponte Alta do Gama, no Núcleo Rural Cariru, no Padef (região do Paranoá). Isso mostra a versatilidade da nossa atuação", detalha Fauzi Junior.



Mais cedo, Ibaneis também visitou a obra no estacionamento do Pólo Verde, área destinada a viveiros de mudas e lojas, onde foi investido R$ 600 mil. O chefe do Executivo explica que o espaço não recebia obras de reforma há 30 anos.

"É de grande importância porque aumenta a clientela, a quantidade de emprego e tive a grata surpresa de conhecer um ambiente com várias empresas reunidas. É uma obra que tem resultado social muito importante", declara o governador do DF.

De acordo com o administrador da região, Marcelo Ferreira da Silva, a construção do estacionamento já tem surtido efeito no comércio local. "Como as pessoas iriam fazer compras num lugar desse no barrro? No sol é poeira, então pararam de frequentar esse lugar. O estacionamento já fomentou 15% do movimento em um mês, e numa pandemia. Então as pessoas vão começar a frequentar aqui. os portadores de necessidades especiais vão poder descer em rampa de acesso", explica Marcelo.

As obras foram concluídas em oito dias do mês de setembro. "Isso significa que o Governo do Distrito Federal está preocupado com a geração de emprego e com a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade", acrescenta o administrador do Lago Norte.