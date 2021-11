Igrejinha está com campanha de doações para revitalização local

CS Carlos Silva*

Campanha de revitalização pede ajuda com carnê de doações - (crédito: Otoniel Fernandes/ Divulga??o)

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, também conhecida como Igrejinha, na 307/308 Sul, está com campanha de arrecadação de dinheiro para revitalização do templo. A ação conta com carnês de doação de R$ 300 (valor que pode ser dividido em até seis vezes), que podem ser adquiridos na secretaria da igreja. Para quem tiver interesse em doar outros valores, no carnê há espaço para preenchimento de quantia de escolha do contribuinte. Também é possível fazer pagamentos via PIX (00108217001279). É estimado que sejam gastos por volta de R$ 300 mil na revitalização do local.

A iniciativa faz parte do projeto Preservando Brasília, lançado em 2020 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional (Iphan), com o objetivo de conscientizar e sensibilizar gestores para a manutenção preventiva de bens culturais. Em parceria com o órgão, a administração da Igrejinha detectou melhorias que deveriam ser feitas a fim de preservar o local, que foi tombado pelo Iphan. Dentre os pontos destacados no caderno de recomendações técnicas entregue à igreja em setembro deste ano estão: fissuras no painel de Athos Bulcão, na fachada; marcas de desgaste no painel interno, de Francisco Galeno; fissuras, descascamento, marcas de umidade e arranhões na estrutura.

O pároco da Igreja Nossa Sra de Fátima, frei Reinaldo Pereira, ressaltou a importância da revitalização no local e do papel que a igrejinha tem como patrimônio de Brasília e de seus cidadãos. “Acredito que essa revitalização vem nesse momento para nos conscientizar de que a igrejinha é um bem de todos nós, precisa ser preservada. A Igreja Católica cuida, mas é preciso conscientizar de que todos somos responsáveis por este bem”, disse.

O frei também chamou atenção para a melhoria na segurança do local e participação das autoridades públicas nesse processo. “A igrejinha sofreu com muitos arrombamentos, por conta da falta de segurança, que não depende só da paróquia. Essa revitalização não vai resolver esse problema se os órgãos competentes também não se envolverem. O objetivo é envolver todos esses para que haja segurança mais efetiva. Quando falamos de melhorias na Igrejinha, também falamos da região em que ela se encontra”, avaliou Reinaldo Pereira. No último ano, a Igrejinha foi assaltada três vezes.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel