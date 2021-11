BG Bernardo Guerra*

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai realizar um leilão, da próxima terça-feira (9/11) até o dia 18/11, para automóveis e motocicletas, e até o dia 19/11, para os coletes balísticos. Nesse período de tempo, 484 veículos, de diferentes modelos, e coletes balísticos considerados obsoletos ou inservíveis para a corporação, serão leiloados. O leilão ocorrerá no formato virtual a partir das 9h, através do site do Parque dos Leilões.

Os itens estarão expostos no Batalhão de Choque da PMDF, no Setor Policial Sul e no depósito do Centro de Material Bélico da PMDF. A visitação aos itens poderá ser feita apenas nos dias 9, 10, 11, 12 e 16 de novembro, das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 17h.

Nos dias do leilão, não haverá exposição/visitação aos bens. Os catálogos oficiais com os itens poderão ser conferidos nos locais de visitação ou no site do leiloeiro, onde será possível realizar a impressão das listas. Para participar do leilão de veículos, o interessado deverá ser pessoa física maior de 18 anos ou pessoa jurídica. A compra dos coletes balísticos poderá ser feita apenas por pessoas jurídicas.

Com informações da Agência Brasília