Covid-19: DF tem menor média móvel de casos do ano com variação de -73,1%

CB Correio Braziliense

Até o momento, 2.258.678 pessoas foram vacinadas com, ao menos a primeira dose, do imunizante contra a covid-19 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Desde 29 de outubro o Distrito Federal registra queda no número de casos do novo coronavírus, com registros diários abaixo de 200 ocorrências. Nesta sexta-feira (5/11) não foi diferente. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, foram notificadas 142 infecções em um período de 24h. Com isso, a média móvel de casos ficou em 129,43, com variação de -73,12% em relação a 14 dias atrás — o menor índice do ano.

Desde o início da pandemia, o DF notificou 515.639 contaminados pelo Sar-CoV-2. Desse total, 502.886 (97,5%) conseguiram se recuperar da fase ativa do vírus. Por outro lado, 10.911 pessoas não resistiram e morreram por complicações da doença — sendo que cinco foram contabilizadas nesta sexta (5/11).

Entre as recentes vítimas está um morador de Planaltina, que faleceu hoje. O idoso, com idade média entre 60 e 69 anos, estava internado no Hospital de Campanha de Ceilândia. Ele era obeso, tinha complicações prévias no fígado e no coração. A pasta não informou se a vítima estava vacinada ou não.

Até o momento, 2.258.678 pessoas foram vacinadas com, ao menos, a primeira dose do imunizante contra a covid-19. Com as duas doses ou dose única, o DF vacinou 1.729.707. Esse quantitativo representa 56.66% da população total que reside na capital (3.052.546). Em relação às doses de reforço, foram aplicadas 145.635 em idosos, profissionais da saúde e imunossuprimidos.