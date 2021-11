SP Sarah Paes * Especial para o Correio

Sob forte comoção e uma leve chuva, família, amigos, colegas de trabalho e vizinhos se despediram de Geraldo Medeiros Júnior, o piloto do avião que caiu com a cantora Marilia Mendonça na última sexta-feira (5/11), em Caratinga, Minas Gerais. O corpo chegou a Brasília na madrugada deste domingo (7/11).

A capela 10 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, estava decorada com coroas de flores enviadas por vizinhos da 416 Sul, por colegas de trabalho da PAC, da Latam e da Setec/MEC. O velório que começou às 8h ocorreu com amigos cantando, tocando teclado e violão. O padre, que também era do Piauí e amigo de Geraldo, se referiu a ele como um homem religioso, bondoso e quieto. “Eu sempre o encontrava na igreja sentado no cantinho do banco calado, acompanhando os filhos na catequese. Ele era um pai excelente”, enfatizou.

A filha não compareceu ao velório do pai mas enviou um texto e pediu para uma amiga ler as palavras agradecendo a presença dos amigos e elogiando as qualidades do pai. A esposa de Geraldo, Katarina Medeiros, ressaltou o homem carinhoso, de poucas palavras e grande pai que foi o piloto apaixonado por aviação. Ao final ela convidou a ex-mulher do piloto, Márcia para acompanhá-la ao lado do corpo do marido. “Márcia, nós dividimos um homem muito bom e você tem que estar aqui ao meu lado nesta hora”, disse.

Amigos cantaram a música Canção da América, famosa na voz de Milton Nascimento, emocionando a todos. O copiloto da aeronave, Tarciso Pessoa Viana, também vivia no Distrito Federal e foi velado no Campo da Esperança de Taguatinga.