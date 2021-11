Piloto do avião que transportava Marília Mendonça morava em Brasília com a família

PG Pedro Grigori

(crédito: Reprodução/Facebook)

O piloto do avião que levava Marília Mendonça para Caratinga, em Minas Gerais, morava com a família em Brasília. Geraldo Medeiros Júnior tinha 56 anos. Ele nasceu em Floriano, no Piauí, mas morava na capital federal com a esposa e dois filhos.

Além de Geraldo e Marília, o avião transportava mais três pessoas: o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor Henrique Ribeiro, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.



Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está em situação regular e tinha autorização para fazer táxi aéreo. Mas, segundo denúncia Ministério Público Federal (MPF) em Goiás para a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave teria “irregularidades que colocam em risco tripulantes e passageiros”. A Companhia Energética de Minas Gerais S.A (Cemig) confirmou que antes de cair, o avião atingiu um cabo de uma torre de distribuição da companhia no município de Caratinga.

Despedida



O velório de Marília Mendonça ocorrerá neste sábado (6/11) em Goiânia. O evento será aberto ao público, e a expectativa é que cerca de 100 mil pessoas passem pela Goiânia Arena (Ginásio Valério Luiz de Oliveira), ao lado do Estádio Serra Dourada.