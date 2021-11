CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB)

A vacinação contra a covid-19 segue neste domingo (7/11), no Distrito Federal, para pessoas com 12 anos ou mais. São cinco postos abertos para aplicação do imunizante. Os locais estão divididos entre postos para quem precisa receber a primeira dose (D1), a segunda (D2), além do reforço — para idosos, profissionais da saúde e imunossuprimidos.

Nos pontos diurnos, a vacinação começa às 9h e segue até as 17h. Na Praça dos Cristais, porém, a aplicação do imunizante ocorre das 18h às 22h, em formato drive-thru. Cada um dos locais vai atender a um grupo específico.Por isso, é importante prestar atenção à lista divulgada pela Secretaria de Saúde (leia abaixo).

Atualmente, estão aptos a tomar a dose extra (D3) no DF idosos com 60 anos ou mais que receberam a D2 há, pelo menos, seis meses; profissionais de saúde que tomaram a D2 até 15 de abril; e pessoas imunossuprimidas graves que receberam a segunda aplicação há, pelo menos, 28 dias.

Pontos de Vacinação

UBS 2 - Asa Norte (9h às 17)

D1 - maiores de 18 anos

D2 Coronavac e AstraZeneca

UBS 3 - Taguatinga (9h às 17h)

D2 - Coronavac e Pfizer-BioNTech

Reforço - Idosos e profissionais de saúde

UBS 7 Ceilândia (9h às 17h)

D1- 12 e 17 anos e gestantes e puérperas

D2 - Pfizer e AstraZeneca

Reforço - Idosos e profissionais de saúde

Praça dos Cristais (18h às 22h)

D2 - AstraZeneca

Reforço - Idosos e profissionais de saúde

UBS 12 - Samambaia (9h às 17h)

D2 - CoronaVac e Pfizer/BioNTech

Reforço - Idosos e profissionais da saúde