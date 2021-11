GF Giovanna Fischborn

(crédito: Joel Figueiredo Thé/Esp. CB)

Um sargento da Polícia Militar, de 50 anos, foi preso por atirar e agredir funcionários de um hotel, na madrugada deste domingo (07/11), no Gama. Duas pessoas que trabalham no local alegam que levaram coronhadas na cabeça e no nariz, mas não foram atingidas pelos disparos.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o policial, que estava de folga, teria discordado do valor da conta cobrada pelo estabelecimento e atirou para se defender.



Uma das vítimas precisou ser levada ao Hospital Regional do Gama, onde ficou internada. O policial foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, ao presídio da PM.

Resposta da corporação

Em nota, a PM disse que vai abrir um processo legal para apurar os fatos e reforçou que "não compactua nem coaduna com possíveis ações ilegais de seus integrantes".

O caso foi notificado na 20º Delegacia de Polícia como crime de disparo de arma de fogo, lesão corporal grave e ameaça.