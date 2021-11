Covid-19: Saúde deixa de divulgar boletins aos fins de semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) não vai mais divulgar os dados de infecção e morte por covid-19 aos fins de semana. A decisão, segundo comunicado emitido pela pasta, se baseia na queda de casos e óbitos registrados diariamente.

"A Secretaria de Saúde informa que os boletins de casos e óbitos por covid-19 serão publicados somente nos dias úteis, sem divulgação em finais de semana e feriados. Tal medida ocorre pela queda de captação dos dados em dias não úteis. Por esse motivo, os laboratórios particulares compilam as informações e as encaminham no dia útil seguinte", avisou a pasta, em nota.

Sendo assim, o último boletim divulgado é de sexta-feira (5/11) e traz a notificação de 142 infecções em um período de 24 horas. Com isso, a média móvel de casos ficou em 129,43, com variação de -73,12% em relação a 14 dias atrás — o menor índice do ano.

Desde o início da pandemia, o DF notificou 515.639 contaminados pelo Sars-CoV-2. Desse total, 502.886 (97,5%) conseguiram se recuperar da fase ativa do vírus. Por outro lado, 10.911 pessoas não resistiram e morreram por complicações da doença — sendo que cinco foram contabilizadas nesta sexta (5/11).