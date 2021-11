Detran flagra 401 motoristas dirigindo após ingerir bebida alcoólica

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagrou, durante o fim de semana, 401 motoristas dirigindo sob o efeito de álcool. Com o apoio da Polícia Militar do DF, as fiscalizações ocorreram, principalmente, nas regiões de Ceilândia, Asa Sul, Riacho Fundo I e II, Sudoeste, Águas Claras, Taguatinga, Estrutural, Planaltina, Santa Maria, Vicente Pires, Guará e Samambaia.



Além dos condutores sob influência de bebidas alcoólicas, outros 81 foram pegos com a habilitação vencida ou suspensa, quatro estacionados de forma irregular sobre faixa destinada a pedestre, 12 que avançaram o sinal vermelho do semáforo e 12 motocicletas com escapamento irregular.



Dirigir após o consumo de álcool é infração gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Caso o motorista seja flagrado novamente na infração em um período de até 12 meses, o valor da multa é em dobro. A recusa em realizar o teste do etilômetro também é considerada infração com as mesmas penalidades.



Com informações do Detran-DF