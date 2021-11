RM Rafaela Martins

Prepare o guarda-chuva e o casaco! O tempo no Distrito Federal nesta terça-feira (9/11) fica instável, com pancadas de chuvas e trovoadas ao longo dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja, que indica perigo potencial provocado por tempestades, com rajadas de vento de 60km/h a 100km/h, e grande volume de chuva (entre 50mm e 100mm).

Para esta terça, o Inmet prevê temperatura máxima de 27ºC no centro da capital federal. A mínima registrada até o momento foi de 18ºC. A umidade relativa oscila entre 95% e 60%. Segundo a meteorologista do Inmet Naiane Araújo, o dia permanecerá nublado. “Estamos passando por um momento de instabilidade atmosférica, por isso não descartamos a possibilidade de chuvas fortes a qualquer hora. É importante que as pessoas se cuidem e fiquem alertas aos cuidados divulgados pela Defesa Civil”, destacou a profissional.

Cuidados

Diante dos problemas causados por temporais, a Defesa Civil alerta para os principais cuidados a serem tomados durante chuvas intensas. Para quem está na rua, a recomendação é não empinar pipas e aeromodelos com fios, não andar a cavalo e nunca permanecer na água. Além disso, o órgão pede que lugares com pouca ou nenhuma proteção contra raios sejam evitados, como celeiros, tendas ou barracos e veículos sem capota.

Áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos também são perigosos, além do alto de morros e topo de prédios. A população deve evitar ficar próximo a cercas de arame, varais metálicos, linhas elétricas aéreas e trilhos. A Defesa Civil ressalta que não se deve ficar dentro de piscinas ou sob árvores isoladas durante as chuvas.

Caso o cidadão precise de mais informações basta acionar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).