Renova-DF leva capacitação para 750 pessoas em três regiões do DF

RM Rafaela Martins

(crédito: Divulgação )

Por meio do programa Renova-DF — proposta de qualificação profissional criada pela Secretaria de Trabalho que pretende atender a 3 mil alunos e pagar ajuda de custo no valor de um salário mínimo até o fim do ano — 750 cidadãos foram agraciados na região do Itapoã (250 vagas), Estrutural (250 vagas) e Recanto das Emas (250 vagas) nesta terça-feira (9/11).

Ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e integrados às atividades de conservação do patrimônio público, os cursos proporcionam novas habilidades ao trabalhador. Com investimento de mais de R$ 33 milhões, o projeto busca tornar o brasiliense apto a atender as exigências do mercado de trabalho. Outro foco é a higienização, limpeza, manutenção e recuperação dos equipamentos públicos do DF.

"O programa foi pensado durante a pandemia para que as pessoas que estivessem em casa recebessem uma oportunidade. Começamos em julho com mil alunos; em setembro mais mil; e neste evento estamos lançando mais 750 vagas. Esse programa traz dignidade para as pessoas", afirmou o secretário de trabalho Thales Mendes.

Além disso, o vice-governador do DF, Paco Britto, ressaltou que o governo não faz promessas, mas, sim, compromissos com o cidadão brasiliense e que o Renova-DF é a prova disso.

"Só nessa terceira rodada teremos 1,5 mil pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. Serão 750 formados nas três regiões, que poderão disputar em pé de igualdade um emprego no Distrito Federal e no país. Estamos trabalhando em parceria com várias lojas para inserir essas pessoas no campo de trabalho”, relatou o vice-governador.