Renova-DF abre 1.500 vagas para cursos de qualificação profissional

As inscrições para o Renova-DF ficam abertas até 14 de novembro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria de Trabalho, vai abrir o processo seletivo para preencher 1,5 mil vagas para cursos de qualificação profissional do Programa de Qualificação Profissional e Renovação de Equipamentos Públicos (Renova-DF). Para os candidatos interessados, as inscrições estarão abertas no período entre os dias 9 e 14 de novembro. O decreto foi publicado no Diário Oficial do DF nesta segunda-feira (8/11).



O objetivo da medida é qualificar profissionais na área de auxiliar de manutenção, com noções de diferentes profissões como: carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro). Os cursos terão duração 240 horas, distribuídas em até 20 horas semanais. O processo conta com mais 500 vagas para cadastro reserva. Para participar, é necessário cumprir alguns requisitos obrigatórios como ser maior de 18 anos, além comprovar a situação de desemprego e ter residência no DF.



A previsão para o início das atividades será a partir do dia 1º de dezembro. Os candidatos selecionados terão auxílio transporte e bolsa no valor de um salário mínimo. Nesse caso, o beneficiado, para receber a bolsa mensal, deverá cumprir a carga horária mínima de 64 horas mensais, e para o caso de o certificado de conclusão do curso, deverá ter frequência igual ou superior a 80% da carga horária total e aproveitamento do curso de no mínimo 80%.



Inscrições



As inscrições estarão abertas no portal da Secretaria de Estado de Trabalho (www.trabalho.df.gov.br), entre os dias 9 e 14 de novembro. Para se inscrever, é preciso preencher o formulário de pré-inscrição do Programa Renova-DF. Quem tiver dificuldades com o preenchimento do documento no site poderá buscar atendimento nas Agências do Trabalhador, das 8h às 17h. O resultado final dos selecionados também ficará disponível no site da pasta a partir do dia 22 de novembro.



Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas, é possível entrar em contato com a Subsecretaria de Qualificação Profissional pelo telefone ou WhatsApp: (61) 99198-8727.