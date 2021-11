CB Correio Braziliense

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press - 16/9/10)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará a instalação de um medidor de vazão na adutora que abastece o Setor Crixás, em São Sebastião. Devido a isso, nesta quarta-feira (10/11), a região do Setor Crixás e da ONG Cáritas ficará sem abastecimento de água entre 8h e 22h. O objetivo é melhorar as condições de abastecimento do local.

A Caesb orienta que toda casa tenha a reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário de cada família, para que os usuários sejam menos afetados com a interrupção no fornecimento de água. A medida também é prevista no artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2021, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.

Uso Racional

Outro fator importante é adotar hábitos conscientes de consumo de água. Veja algumas dicas para colocar em prática: