CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Sindesv-DF)

Nesta quinta-feira (11/11), mais de 2 mil vigilantes, com apoio do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal (Sindesv-DF), entraram no segundo dia consecutivo de greve da categoria. A paralisação começou pela falta de pagamento dos profissionais terceirizados que prestam serviços à Secretaria de Saúde.

Em nota publicada nas redes sociais, a categoria informou que 13 hospitais são atingidos pela greve nesta quinta (Veja as unidades mais abaixo). Desde às 7h, os representantes das quatro empresas estão paralisados.

O sindicato afirma que o salário não caiu no quinto dia útil, como acordado. "Mesmo depois de um dia de paralisação dos vigilantes que prestam serviço na Secretaria de Saúde, o pagamento não saiu. Tal situação reforça ainda mais nossa mobilização [...]", escreveu o sindicato em texto publicado nas redes sociais.

Em nota divulgada no início da greve, a Secretaria de Saúde informou que "está realizando todos os trâmites necessários para regularizar o pagamento das empresas de vigilância, evitando o desdobramento da greve anunciada e maiores danos à população do Distrito Federal."

Preocupado com o anúncio da greve, o secretário de Saúde, general Pafiadache, solicitou apoio da Polícia Militar do DF para reforçar a segurança em algumas unidades.

Unidades atingidas:

Hospital Regional de Brazlândia

Hospital Regional Sobradinho

Hospital Regional Planaltina

Hospital Regional Ceilândia

Hospital Regional Guará

Hospital Regional Samambaia

Hospital Regional Paranoá

Hospital Regional Gama

Hospital Regional Santa Maria

Hospital Regional Taguatinga

Hospital Regional Asa Norte

Hospital de Apoio

Hospital Pronto Atendimento Piquiátrico.