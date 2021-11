Queda na transmissão da covid-19 bate novo recorde no DF e chega a 0,69

AI Ana Isabel Mansur

Em novo recorde consecutivo, a queda na taxa de transmissão da covid-19 atingiu 0,69 nesta quarta-feira (10/11) no Distrito Federal, o menor valor do ano. Até então, o índice mais baixo havia sido registrado nessa terça-feira (9/11) — 0,7 — e o indicativo está em queda no DF desde 8 de outubro. O resultado do dia aponta que cada 100 pacientes com a doença podem infectar, em média, outras 69 pessoas.

A média móvel de mortes ficou em 7,2 nesta quarta-feira (10/11) — o cálculo segue diminuindo no DF há 10 dias. O número para os casos está caindo na capital federal há 27 dias e chegou a 159 nesta quarta (10/11).

Calcular a média dos dados ajuda a visualizar o desenvolvimento da pandemia porque os números amortecem eventuais atrasos nas notificações.

Boletim diário

A Secretaria de Saúde confirmou mais 10 mortes por covid-19, das quais uma ocorreu nesta quarta-feira (10/11). Seis pessoas faleceram entre segunda (8/11) e terça-feira (9/11), e o restante das vítimas morreram entre 10 de agosto e 24 de setembro.

Entre os pacientes cujas mortes foram registradas nesta quarta (10/11), uma pessoa estava na faixa etária de 20 a 29 anos e apenas duas não sofriam de nenhuma comorbidade.

No total, o DF registra 10.938 vidas perdidas desde o início da pandemia. Com mais 139 infecções, a capital chegou a 516.194 casos da doença nesta quarta. Desses, 503.771 (97,6%) são considerados pacientes recuperados.