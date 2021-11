DF: Economia colapsa em 2030 se depender de serviço público, diz secretário

SS Samara Schiwngel

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press )

O secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente, afirmou, nesta quarta-feira (10/11), que a economia local pode colapsar em 2030 se continuar a depender de forma majoritária do serviço público. Segundo ele, é preciso investir e ampliar a participação do setor privado na economia.

A afirmação foi feita durante o Correio Talks, evento do Correio Braziliense. “A administração pública vai ficar cada vez menor. Os filhos e netos daqueles que vieram para Brasília durante a construção já não vão mais ingressar no serviço público. E precisamos ter um ambiente para absorver essa mão de obra”, comentou Clemente.

“A gente espera que o setor produtivo comece a participar mais”, completou. O gestor afirmou que há um plano estratégico chamado Brasília 2060, que visa ampliar essa participação da área privada e inverter a matriz econômica.

Além disso, ele destacou o potencial da capital, que já é uma referência de desenvolvimento para a América Latina. Segundo Clemente, a capital federal é vista como um local de oportunidades.

Leia também: Projeto da Luos não vai alterar áreas residências, afirma Rafael Prudente



O Correio Talks recebeu representantes dos Poderes locais e de diferentes ramos da economia do DF. Mediado pela jornalista Samanta Sallum, que assina a coluna Capital S/A, o evento foi transmitido ao vivo pela internet e pelas redes sociais do Correio. Entre os assuntos do debate estavam a geração de empregos, a arrecadação tributária, a recuperação de setores e o fomento do setor privado. O evento será dividido em dois painéis.