Carreta com vidro tomba na BR-070 e deixa retorno interditado

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF)

Uma carreta carregada de vidro tombou, na manhã desta quinta-feira (11/11), na BR-070, quando iria fazer o retorno sentido Águas Lindas, próximo a um atacadão da região. Com o acidente, o trânsito no local precisou ser interditado em uma das faixas.

O condutor do caminhão, único ocupante do veículo, foi avaliado pela equipe dos bombeiros que atenderam a ocorrência, mas não precisou ser encaminhado ao hospital. Segundo o tenente Borges, do Corpo de Bombeiros, uma das faixas da rodovia foi interditada pelo acidente. “O trânsito foi impactado com uma das vias na rodovia. A seguradora do veículo já foi acionada para a retirada do veículo”.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga que a carreta levava está no canteiro central da via e não afeta mais o fluxo. O retorno da via onde a carreta perdeu o controle está fechado.