Moradores de Samambaia recebem orientações para regularização de escrituras

CB Correio Braziliense

Nesta quarta-feira (10/11), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) junto a Administração Regional de Samambaia, atendeu diversos moradores da região para a entrega de uma carta convocatória que tem orientações sobre a entrega de documentos no posto da Codhab. A companhia vai analisar cada caso e, logo em seguida, realizará a entrega das escrituras.

As cartas convocatórias serão entregues até o final do mês de novembro. O presidente da Codhab, Wellington Luiz, destaca que a entrega do documento vai garantir tranquilidade e segurança jurídica aos beneficiários. “É uma importante ação, que tornará possível entregar, sem nenhum ônus, escrituras definitivas, lavradas em cartório, assegurando tranquilidade, qualidade de vida e segurança jurídica aos beneficiários que esperavam por esse momento há muitos anos”, disse Wellington.

Segundo o administrador regional de Samambaia, Gustavo Aires, a entrega da carta convocatória é um pedido antigo dos moradores. “Diariamente, pessoas que moram há anos na cidade, pedem para que a gente consiga resolver as questões de escrituras”, ressalta.

Moradora da região administrativa há 30 anos, Maria de Freitas conta que ficou bastante surpresa com a entrega da carta. “Há 30 anos moro em Samambaia e ainda não tenho minha escritura. Fiquei surpresa com esse pessoal que veio na porta da minha casa deixar essa carta”, disse.

