Codhab publica edital para organizações interessadas em promover moradias sociais

CB Correio Braziliense

(crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) publicou um edital de chamamento para Organizações da Sociedade Civil (OSC) que selecionará associações e cooperativas para promover empreendimentos habitacionais de interesse social. Os imóveis — destinados à população de baixa renda — ficarão nas quadras ímpares, Sub-Centro e nas QRs 103 a 115 e 121 a 123 de Samambaia Sul.

Para participar do Edital de Chamamento Público nº 4/2021, as associações e cooperativas podem fazer a inscrição de forma individual por meio da formação de consórcio, desde que devidamente credenciadas na Codhab e com contrato firmado com construtoras, incorporadoras ou sociedades de propósito específico. O prazo para envio da ficha de inscrição e da proposta termina em 22 de novembro.

A Codhab financiará 100% do valor da área ou da gleba e, em troca, a associação ou cooperativa ficará responsável pela execução da obra, cujo processo se encerrará com a titularidade do imóvel ao beneficiário. O subsídio deverá ser revertido para minimizar os custos das unidades habitacionais aos moradores.

Além da execução da obra, a entidade selecionada será responsável pela elaboração e apresentação dos projetos e documentos necessários à viabilização das unidades habitacionais junto às instituições autorizadas para contratação do financiamento, conforme as exigências do programa habitacional da Codhab.

Para mais informações sobre as etapas de seleção, acesse a íntegra do edital de chamamento público.

Com informações da Agência Brasília