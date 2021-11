CM Cibele Moreira

Secretaria de Saúde conta com de 11,7 mil doses de Pfizer para a aplicação da D1 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

De acordo com o levantamento da Secretaria de Saúde (SES), cerca de 57 mil adolescentes entre 12 e 17 anos ainda não iniciaram o ciclo vacinal contra a covid-19 no Distrito Federal. Esse quantitativo representa 20% desse grupo etário que poder ser vacinado. A pasta reforça a importância da imunização para conter a pandemia do novo coronavírus.

Os dados foram divulgados durante a coletiva de imprensa, na sede da Pasta, nesta quinta-feira (11/11). A vacinação para esse público e para toda a população segue nas unidades básicas de saúde (UBS) em várias regiões administrativas do Distrito Federal. Até o momento, 211.551 adolescentes tomaram a primeira dose do imunizante e 17.461 completaram o ciclo vacinal.

Em estoque, a secretaria conta com de 11,7 mil doses de Pfizer para a aplicação da D1 em adolescentes acima de 12 anos. Na última segunda-feira (8/11), o DF recebeu mais 49.140 aplicações que estão distribuídas da seguinte maneira: 33.930 para D2 e 15.210 como dose de reforços em idosos e trabalhadores de saúde. No dia seguinte, terça-feira (9/11), foram 8.190 unidades da vacina que serão aplicadas para reforço (D3).

Até o momento, 4.216.143 pessoas receberam, ao menos, a primeira dose dos imunizantes contra a covid-19. Um quantitativo que representa 87,8% do público vacinável. Com as duas doses ou dose única, o DF imunizou 1.792.081 pessoas. Em relação às doses de reforço, destinadas a idosos acima de 60 anos e em profissionais da saúde que completaram seis meses da segunda dose, foram aplicadas 152.747 vacinas. Em relação à dose adicional, para imunossuprimidos com o intervalo de 28 dias da D2, foram 8.723 vacinados.