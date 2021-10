Vacinação de adolescentes começa às 10h nesta quarta (20/10); veja locais

AI Ana Isabel Mansur

Adultos seguem recebendo a primeira dose (D1) das vacinas contra a covid-19 na quarta (20/10) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A vacinação contra a covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos será retomada integralmente no Distrito Federal nesta quarta-feira (20/10), a partir das 10h. Serão 38 pontos para os jovens, no modelo de atendimento para pedestres, até as 22h. Confira os locais abaixo.

A volta total da imunização do grupo será possível graças à chegada de mais doses da vacina da Pfizer/BioNTech ao DF nesta terça-feira (19/10). Até então, o público vinha sendo atendido apenas em postos da Região Norte de Saúde (Sobradinho e Planaltina), onde ainda restavam doses do imunizante. A vacina da Pfizer/BioNTech é, por enquanto, a única com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação em menores de 18 anos.

Os adultos seguem recebendo a primeira dose (D1) das vacinas contra a covid-19 na quarta (20/10). O atendimento será feito exclusivamente a pedestres, até as 17h. A segunda aplicação (D2) dos imunizantes também será apenas em postos para pedestres, à exceção da D2 da AstraZeneca, que estará disponível via drive-thru na Praça dos Cristais, entre 18h e 22h.

Os idoses acima de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde serão atendidos para aplicação da terceira dose (D3). As pessoas com 60 anos ou mais podem receber a D3 caso tenham tomado a D2 há, pelo menos, seis meses. Os pacientes com imunossupressão devem ter sido vacinados com a D2 há 28 dias, pelo menos. A D3 será aplicada em trabalhadores da saúde que receberam a D2 até 15 de abril.

Pontos de vacinação contra a covid-19 na quarta-feira (20/10) (foto: SES-DF/Divulgação)

