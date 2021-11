Covid-19: taxa de transmissão está em 0,7 e médias móveis em queda

CB Correio Braziliense

(crédito: Daniel Roberts/Pixabay)

Nesta sexta-feira (12/11), a taxa de transmissão da covid-19 esteve em 0,7 no Distrito Federal. O índice, que mede a reprodução da pandemia, apesar do aumento em relação ao dia anterior, ainda é considerado sob controle, porque o número está abaixo de 1, nível considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As médias móveis de mortes e de casos, que ajudam a visualizar o desenvolvimento da pandemia ao amenizar possíveis atrasos nas notificações, estão em queda.

O indicativo para óbitos ficou em 9,2, com variação negativa de 29,23% em relação aos 14 dias anteriores. Já a mediana para as infecções, estava em 166,2, o que indica uma queda de 36,08% em comparação com o mesmo período. Os cálculos são refeitos diariamente, por meio da média dos números do dia e dos seis anteriores.

Entre quinta e sexta-feira, a Secretaria de Saúde confirmou 130 novos casos da doença e 10 mortes, das quais uma ocorreu nesta sexta. Até o momento, a capital federal soma 516.470 infecções confirmadas desde o início da pandemia, das quais 504.169 (97,6%) são considerados casos recuperados. No total, 10.957 vidas foram perdidas desde o início da crise sanitária.