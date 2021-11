Feriado prolongado promete pancadas de chuva e trovoadas no DF

SR Samantha Ranya*

Aeroporto de Brasília espera receber 185 mil pessoas entre esta sexta-feira (12/11) e terça (16/11) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Os brasilienses podem preparar o guarda-chuva para os próximos dias, inclusive no feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro. A previsão é de nuvens carregadas e precipitações. "O tempo vai ficar nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no fim de semana — sábado (13/11) e domingo (14/11) — a qualquer horário do dia. Na segunda-feira (15/11), o tempo deve se manter o mesmo, com vento moderado e temperatura que não passa dos 26°C", diz a meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima deve ficar em 17°. A umidade relativa do ar ficará entre 65% e 95%.

Até novembro deste ano, choveu 1.274,4 mm, 24,4 mm a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.250,3 mm. Segundo o Inmet, o DF está dentro da média esperada de chuva para esta época, 1.235,9 mm. Andrea Ramos destaca que a chuva é resultado da umidade que vem do norte do país. "Essas precipitações estão acontecendo em função da área de estabilidade, a gente está com convergência de umidade que vem da Amazônia, sob a influência de um sistema de baixa pressão", explica.

Aeroporto

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, espera um movimento de cerca de 185 mil passageiros no terminal entre esta sexta-feira (12/11) e terça-feira (16/11). São aguardados 1.360 voos. No entanto, apesar do aumento do fluxo de pessoas em relação ao ano passado, se comparado ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, o número de viajantes ainda neste feriado prolongado será 46% menor.

O que abre e o que fecha

Veja o funcionamento de setores e órgãos públicos durante o feriadão

Comércio

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio), as lojas de rua e shopping poderão manter as atividades durante o feriado da Proclamação da República. Bares, restaurantes, supermercados e farmácias 24 horas abrirão normalmente durante o feriado prolongado.

Bancos

As agências bancárias fecham no feriado, os demais serviços funcionam normalmente.

Saúde

As emergências hospitalares e unidades de pronto-atendimento (UPAs) funcionarão normalmente sábado, domingo e segunda-feira. Mas não haverá atendimentos ambulatoriais no feriado.

Segurança

No feriado, as 30 delegacias comuns do Distrito Federal, bem como as duas Especiais de Atendimento à Mulher (Deam) e as duas da Criança e do Adolescente (DCA) vão funcionar 24 horas, em regime de plantão. O mesmo vale para os serviços do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A Defesa Civil só terá atividades a partir de terça-feira.

Trânsito

Não haverá atendimento ao público nas unidades do Detran-DF no feriado. Engenharia e fiscalização de trânsito vão trabalhar em regime de escala. Os serviços on-line funcionarão normalmente.

Transporte coletivo

Os ônibus e o Metrô-DF irão operar durante o feriado com tabela horária de domingo.

Zoo e Jardim Botânico

O Zoológico de Brasília estará fechado na segunda-feira para manutenção. No fim de semana, o espaço funciona das 9h às 17h. O mesmo serve para o Jardim Botânico de Brasília, que também fecha para manutenção na segunda-feira, mas segue com funcionamento normal no sábado e domingo, das 9h às 17h.

Lazer

Das 6h às 18h nos domingos e feriados, o fluxo de veículos dá lugar ao lazer das pessoas no Eixão do Lazer. Outro ponto bastante badalado e frequentado, o Pontão do Lago Sul abre das 7h às 0h nos três dias de feriado prolongado. O uso de máscara é opcional ao ar livre.

Centro Cultural Banco do Brasil

Funcionará normalmente no sábado e domingo, das 09h às 21h. No feriado, estará fechado.

Memorial JK

Funcionará normalmente no sábado e domingo, das 9h às 18h. No feriado, estará fechado.

Museu da Arte de Brasília

Funcionará normalmente no sábado, domingo e segunda-feira, das 9h às 21h.

Museu Nacional

Funcionará normalmente no sábado e domingo, das 9h às 17h. No feriado, estará fechado.

Parque Nacional (Água Mineral)

Funcionará normalmente no sábado, domingo e segunda-feira, das 08h às 17h.

Planetário

Funcionará normalmente no sábado e na segunda-feira, das 9h às 19h.

Torre de TV

O Mirante funcionará normalmente no sábado, domingo e segunda-feira, das 9h às 17h45. A feira de artesanato também funcionará normalmente nos três dias, das 9h às 18h. OJump Torre 360, parque de infláveis na frente da Torre de TV, foi estendido até segunda-feira (15). Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Furando Fila — link https://www.furandoafila.com.br/jump.

Parques

Os parques ecológicos administrados pelo Brasília Ambiental e os parques urbanos administrados pelas regiões administrativas funcionam normalmente.