Covid-19: Veja onde se vacinar durante o feriado prolongado

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Durante este fim de semana e o feriado de segunda-feira (15/11), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai dar seguimento à campanha de vacinação contra a covid-19. A pasta disponibilizou pontos de atendimento para todos os públicos (Veja mais abaixo).

Atualmente, podem se vacinar na capital federal as pessoas de 12 anos ou mais e aquelas que precisam da segunda dose. A dose de reforço, conhecida como terceira dose, é exclusiva para os profissionais de saúde e idosos com 60 anos ou mais — lembrando que é preciso ter completado pelo menos seis meses de intervalo entre a segunda e a terceira doses. Para os imunossuprimidos graves e que tenham mais de 18 anos, a dose de reforço pode ser aplicada em um intervalo de 28 dias.

Até o momento, o DF vacinou 2.266.654 pessoas com pelo menos uma dose dos imunizantes, equivalente a 87,9% da população apta a se vacinar — com mais de 12 anos. Com o ciclo vacinal completo há 1.823.362 pessoas (70,7%).

Pontos de vacinação