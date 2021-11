Corpo de homem de 36 anos é encontrado em rua da Estrutural; PCDF investiga

CB Correio Braziliense

Durante a madrugada deste domingo (14/11), o corpo de um homem de 36 anos foi encontrado em uma rua no bairro Santa Luzia, na Estrutural. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o caso é tratado como homicídio e investigado pela 8ª Delegacia de Polícia (Sia).

De acordo com o registro da ocorrência, o crime teria ocorrido por volta das 5h da manhã. A delegacia foi informada, via Centro de Comunicação da Polícia Civil (Cepol), sobre um homicídio. Ao chegar ao local, a equipe constatou que trata-se de cadáver adulto masculino, localizado em via pública. A equipe de plantão foi ao local e iniciou as diligências. O homem já foi identificado e parentes estariam sendo ouvidos pelos investigadores.

Crimes na região

Em junho deste ano, no mesmo bairro, uma mulher foi morta pelo companheiro com tiros de espingarda calibre 12. O caso também ficou à cargo da 8ª DP. O autor, um homem de 29 anos, foi preso em flagrante. A arma do crime foi encontrada ao lado do corpo da mulher.