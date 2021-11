RM Rafaela Martins

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu seis armas de fogo em menos de 24h. Duas foram em Ceilândia, três em Santa Maria e uma em Vicente Pires. No fim da noite deste domingo (14/11), a equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) recebeu uma denúncia que dois homens armados estavam circulando pelo Setor O, em Ceilândia.

Os suspeitos foram encontrados na EQNO 3/5 e um deles portava um revólver calibre 32, com três munições intactas. O flagrante foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Na mesma região, policiais do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30), apreenderam uma pistola calibre 380 após abordagem na QNM 18, por volta das 2h. O homem foi autuado e encaminhado para a 15ª DP em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Em Santa Maria, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão apreenderam duas armas, por volta das 1h20 desta segunda-feira (15/11), após abordagem próximo ao viaduto da BR 0-40. Foram confiscados um revólver calibre 32, com seis munições, e uma espingarda artesanal calibre 12, com uma munição. Os três envolvidos foram conduzidos para a 20ª DP (Gama).

Na região de Santa Maria, porém em outro local, na quadra 418, um homem foi detido por ameaçar a ex-esposa e efetuar disparos para o alto. O suspeito foi conduzido para a 20ª DP na madrugada pelos policiais do Grupo Tático Operacional do 26º Batalhão, juntamente com a pistola que utilizou. Ela estava carregada com 14 munições.

Por último, a corporação do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37) apreendeu um revólver calibre 38, com quatro munições, em Vicente Pires. Os militares foram atender uma ocorrência de som alto na rua 10 e abordaram um veículo. No porta-luvas foi encontrada a arma. Uma pessoa foi encaminhada para a 8ª delegacia de polícia (SIA).

