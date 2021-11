Homem é preso após tentar incendiar ex-namorada na Asa Norte

AM Ana Maria Pol

(crédito: Kleber/CB/D.A Press)

Um homem de 23 anos foi preso por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, após a ex-namorada, 23, denunciá-lo por agressões e tentativa de incêndio. O crime aconteceu na noite deste domingo (14/11), na Asa Norte, e o caso foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Em relato, a jovem explicou à polícia que o ex-namorado, juntamente com outra mulher, 28, teria batido nela. Após as agressões, a dupla tentou atear fogo nos cabelos da vítima, mas conseguiu se desvencilhar e solicitar ajuda pro meio do 190.

O suspeito foi preso. A mulher que participou do crime foi encontrada escondida em um quarto, no subsolo de um prédio. Durante a prisão, a suspeita disse que havia revidado uma agressão da vítima.

Enquadrado pela Lei Maria da Penha, o rapaz foi detido em flagrante. A delegada de plantão entendeu que entre as mulheres ocorreu lesões corporais recíprocas.