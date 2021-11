CC Carol Cintra

Uma árvore caiu e danificou dois carros na manhã desta terça-feira (16/11), na área residencial da 104 Norte, na Asa Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 7h. Ninguém ficou ferido.

Assim que a equipe chegou no local, encontrou a cena envolvendo dois veículos, sendo que a árvore caiu em cima de um deles e danificou parcialmente outro. Não havia ninguém dentro dos carros e nem pedestres no local no momento do acidente.

Devido a árvore ser de grande porte, os bombeiros acionaram a equipe da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) com um caminhão tipo guincho, que deu continuidade ao serviço de corte e remoção da árvore.

Durante a operação foram usadas motosserras e demais equipamentos para a retirada dos veículos danificados e desobstrução da via. O local nas imediações da árvore, ficou temporariamente interditado até a finalização da operação.

Árvore cai e danifica dois carros na Asa Norte (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

