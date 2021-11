"A pandemia tirou dois anos da nossa gestão", diz atual presidente da OAB-DF

S Samara Schwingel

Nesta terça-feira (16/11), em entrevista ao CB Poder — programa do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília — o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da seccional do Distrito Federal, o advogado Délio Lins, afirmou que a pandemia atrapalhou a atual gestão. À jornalista Ana Maria Campos, o presidente explicou que, com a reeleição, pretende dar continuidade aos trabalhos iniciados.

“A pandemia tirou dois anos do nosso mandato. Alguns projetos ficaram prejudicados”. Ele ainda explicou como foi a decisão de concorrer a reeleição. “Em reunião, decidiram que o meu nome era o melhor para dar continuidade ao trabalho e vieram falar comigo”, explicou.

A expectativa de Délio é dar continuidade aos projetos iniciados. Ele citou ações como representatividade de gênero e de áreas do direito na seccional. Além disso, Délio falou sobre o relacionamento com as subseções. “Temos um relacionamento muito bom”, afirmou.

Atuação na pandemia

Délio destacou que, durante a atual gestão, a OAB-DF atuou no combate à pandemia de covid-19. “Criamos o comitê de acompanhamento da covid. Tínhamos reuniões semanais no Palácio do Buriti. Fazíamos relatórios para ver o que estava faltando o que não estava. Fizemos uma ação civil pública pedindo o fim do agendamento”.

Além disso, ele afirmou que a atual gestão atuou em favor do advogados e dos cidadãos do DF. “Por isso, as pessoas devem votar na chapa 20”, completou.



Relação com GDF

Questionado sobre o relacionamento da atual chapa com o Governo do Distrito Federal, Délio afirmou que as diferenças entre ele e o governador Ibaneis Rocha (MDB) não são influenciadas por questões político-partidárias.

“Atuação independente sermos parceiros e apontarmos quando as coisas estiverem erradas, independentemente de questões político-partidárias”, disse. A chapa de Délio é adversária da que Ibaneis ocupava quando foi presidente da OAB-DF. Apesar disso, Délio garante que a relação é saudável.

Currículo

Délio Lins e Silva Junior é advogado criminalista e atual presidente da OAB-DF. Cursou direito no Centro Universitário de Brasília (Ceub), completando a graduação em 2000. É pós-graduado em direito penal econômico, mestre e doutorando em ciências jurídico-criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Délio foi professor universitário e presidente da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante e a de Honorários.