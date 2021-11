RM Rafaela Martins

(crédito: Cr?dito: Ed Alves/CB/D.A Press)

De acordo com o Ministério do Turismo, Brasília ocupa o oitavo lugar de cidade mais popular do mundo no Instagram. Anúncio aconteceu na celebração do Dia Internacional do Patrimônio Mundial. O estudo foi realizado pela empresa britânica Design Bundles e coloca as cidades do Rio de Janeiro (2º) e Brasília (8º) lugar, na lista dos bens tombados pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) mais marcados pelos internautas na rede social. As duas cidades brasileiras desbancaram destinos como Barcelona na Espanha e Bali, na Indonésia.

“Somos o maior museu a céu aberto do mundo com obras de Oscar Niemeyer. Temos o maior lago urbano artificial do mundo, somos o centro urbano mais arborizado e com a maior metragem quadrada de área verde do planeta, Brasília é única, diferente de tudo o que se imagina”, disse a Secretária de Turismo do DF Vanessa Chaves.

A capital do Brasil foi o primeiro bem contemporâneo reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1987. No mesmo ano, a Muralha da China também obteve o mesmo título. Desde então, Brasília detém a maior área tombada do mundo (112,5 km²).

O conjunto urbanístico-arquitetônico de Brasília, construído a partir do Plano Piloto, um projeto de Lúcio Costa, também foi inscrito no Livro de Tombo Histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1990. Sua principal característica é a monumentalidade, determinada por suas quatro escalas: monumental, residencial, bucólica e gregária.

Segundo o ministro do turismo Gilson Machado o Brasil é um país bem visto aos olhos dos estrangeiros. “Atualmente, o Brasil possui 16 bens registrados como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco e dois deles estão entre os mais populares do mundo na internet. Além disso, ainda temos oito Patrimônios Naturais Mundiais, sendo um deles misto. Isso mostra como o Brasil é bem-quisto pelos estrangeiros e pelos brasileiros e o tamanho do potencial que o nosso país possui para atrair cada vez mais turistas nacionais e internacionais”, ressaltou.

30 Patrimônios Mundiais da Unesco mais populares do mundo

1. Centro histórico de Roma, na Itália – 61.244.436 postagens

2. Rio de Janeiro, no Brasil – 45.039.569 postagens

3. Veneza e sua lagoa, na Itália – 25.755.922 postagens

4. Kiev, na Ucrânia – 21.914.502 postagens

5. Centro histórico de Florença, na Itália – 21.516.815 postagens

6. Centro histórico de Praga, na República Tcheca – 17.731.077 postagens

7. Budapeste, na Hungria – 14.665.910 postagens

8. Brasília, no Brasil – 13.277.931 postagens

9. Centro de São Petersburgo, na Rússia – 11.987.336 postagens

10. Quito, Equador – 9.854.551 postagens

11. Cidade Velha e Cidade Nova de Edimburgo, na Escócia – 9.779.579 postagens

12. Centro histórico de Lyon, na França – 9.400.931 postagens

13. Verona, Itália – 5.661.681 postagens

14. Rabat, Marrocos – 4.629.743 postagens

15. Parque Nacional de Yosemite na Califórnia, EUA – 4.611.905 postagens

16. Parque Nacional do Grand Canyon no Arizona, EUA – 4.021.300 postagens

17. Havana antiga e suas fortificações, em Cuba – 4.017.138 postagens

18. Bali, Indonésia – 3.985.530 postagens

19. Catedral de Notre Dame em Paris, França – 3.787.550 postagens

20. Obras de Antoni Gaudí em Barcelona, Espanha – 3.451.098 postagens

21. Centro histórico da cidade de Luxemburgo – 3.450.869 postagens

22. Centro histórico de Salzburgo, na Áustria – 3.195.863 postagens

23. Parque Nacional de Göreme, na Turquia – 3.009.297 postagens

24. Parques das Montanhas Rochosas canadenses, no Canadá – 2.996.880 postagens

25. Parque Nacional de Yellowstone em Wyoming, EUA – 2.832.668 postagens

26. Antígua, na Guatemala – 2.765.980 postagens

27. Cidade Velha de Dubrovnik, na Croácia – 2.637.398 postagens

28. Dorset e East Devon Coast, na Inglaterra – 2.629.228 postagens

29. As Dolomitas, na Itália – 2.532.349 mensagens

30. Jungfrau-Aletsch nos Alpes Suíços – 2.261.394 postagens

*Com informações da Secretaria de Turismo