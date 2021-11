Campanha arrecada absorventes e outros itens para combater pobreza menstrual

CB Correio Braziliense

(crédito: A pesquisa apontou que 18% das entrevistas consideram a menstruação a pior coisa da vida (foto: Izabella Caixeta))

A escola de moda, negócios e design Fashion Campus iniciou uma campanha de arrecadação de itens de higiene com o intuito de ajudar no combate à pobreza menstrual. Durante o mês de novembro e dezembro, a escola receberá as doações que serão repassadas para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A instituição pede que as doações sejam acompanhadas de uma bolsa seja chique, de tecido, plástico ou ecobags, ou uma bolsa que tenha guardada no armário. Porém, caso não tenha a bolsa, pode ser doado só os itens. São aceitos absorventes, sabonetes, desodorantes, batons, escovas de dente e pastas de dente.

Os itens podem ser levados para a sede da escola, no Venâncio Shopping, salas 505/507 - Torre B50 + loja P24.

O termo pobreza menstrual é usado para definir à falta de acesso de mulheres a produtos básicos para manter uma boa higiene no período da menstruação. Uma em cada quatro adolescentes não tem acesso a absorventes durante seu período menstrual, de acordo com o relatório Livre para Menstruar, feito pelo movimento Girl Up.