Abandonado em bueiro, recém-nascido é resgatado com ajuda de gatos

Uma recém-nascida com apenas cinco dias foi resgatada após ser abandonada em um bueiro em Mumbai, na Índia. Foi, então, que vários gatos se reuniram e começaram a miar na entrada do bueiro.

O escândalo feito pelos felinos foi tão grande que chamou a atenção dos moradores que foram ver o que estava acontecendo. Aí, encontraram o bebê.

De acordo com a polícia de Mumbai, o bebê foi levado ao hospital, está seguro e se recupera bem.

A menina estava encharcada de água do esgoto. "Quando retiramos a bebê, ela estava congelando e seus braços estavam azuis. Pedimos um pouco de água morna e um pano para limpá-la e levamos para o hospital", disse o policial Sheetal Sonawane ao jornal Times of India.

Pantnagar P.stn received a call from a good samaritan that a baby, wrapped in cloth, was dumped in a drain. He was alerted when the neighbourhood cats created a ruckus. the baby was rushed to Rajawadi by the Nirbhaya Squad of Pantnagar P.Stn & is now safe & recovering. pic.twitter.com/nEGSDCD6wz