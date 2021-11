Campanha alerta sobre perigos do descarte irregular de lixo

CB Correio Braziliense

Com o período de chuvas no Distrito Federal e a preocupação com o risco de enchentes e alagamentos, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) lançou, nesta quinta-feira (18/11), uma campanha de conscientização para promover a importância do descarte correto de resíduos. Com o slogan “Escolha o lado certo: o descarte consciente evita enchente”, a campanha da Adasa busca incitar uma reflexão sobre o papel de cada indivíduo no escoamento da água.

Segundo a agência, o descarte irregular do lixo causa transtornos como o escoamento da água, danos ao meio ambiente e à saúde da própria população. As peças da campanha podem ser conferidas em emissoras de rádio, TV, metrô, em painéis luminosos localizados em rodovias, internet e nas redes sociais da agência.

Chuvas

Confirmando a previsão do tempo para esta quinta-feira (18/11), ao menos cinco regiões do Distrito Federal registraram chuvas fortes no fim da manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de chuvas intensas, com perigo potencial, a partir das 10h30 desta quinta (18/11). O alerta, o segundo na escala de severidade do instituto, segue até as 11h de sexta-feira (19/11).

Moradores de Águas Claras, Asa Sul, Gama, Sobradinho e Sudoeste registraram pancadas de chuva. Na 114 Sul, os pingos finos e constantes foram suficientes para alagar parte da quadra residencial e formar poças d'água no estacionamento dos blocos.