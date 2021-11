Chuva! Essa é a previsão para os próximos dias no DF

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB)

Prepare o guarda-chuva e o casaco para esta quinta-feira (18/11), porque o Distrito Federal terá pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, com chances de trovoadas e ventos moderados. Porém, a tendência é que isso persista na capital federal. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar chegou aos 100% no início da manhã e pode variar até 60%.

Trovoadas podem ocorrer em algumas regiões, por causa da instabilidade do tempo. A menor temperatura registrada nesta madrugada foi de 18°C e a máxima pode chegar aos 27°C. "A única previsão para os próximos dias é de chuva. Não tem como o brasiliense esperar outra coisa, mesmo que na manhã desta quinta o sol tenha aparecido, não teremos calor. A tendência é seguir com o céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas”, ressaltou a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet.

A estação do Sudoeste, em Brasília, registrou 189,4mm, o que representa 85% do acumulado esperado para o mês, que é de 226,9mm. Em Brazlândia, o nível chegou aos 70%, representando 161,8mm. Por fim, o Paranoá está com o volume de 146mm de chuva neste mês, o que corresponde a 65% do esperado.

De acordo com a profissional do Inmet, Andrea, isso confirma o que estava previsto para os primeiros 17 dias do mês. “Esse é o padrão e vamos continuar aumentando esses números, pois a previsão para a sexta-feira e para o fim de semana é de chuva. É o que temos”, afirmou a meteorologista.

Precauções

Em nota, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) alertou para a possibilidade de chuvas fortes no estado. A pasta elencou algumas orientações para a população se proteger de eventuais acidentes:



-Se possível, fiquem abrigadas

-Aumente a distância de seguimento do veículo da frente

-Não tente atravessar áreas alagadas ou enfrentar correnteza e enxurradas

-Monitore o aumento do nível das águas próximas à sua residência

-Em caso de alagamento, desligue a rede elétrica

-Em caso de necessidade, peça ajuda pelos telefones 193 ou 199.