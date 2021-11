DF registra chuva forte nesta quinta-feira; veja vídeos

CB Correio Braziliense

Chuva forte no Setor de Indústrias Gráficas, no Sudoeste - (crédito: Material cedido ao Correio)

Confirmando a previsão do tempo para esta quinta-feira (18/11), ao menos cinco regiões do Distrito Federal registraram chuvas fortes no fim da manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de chuvas intensas, com perigo potencial, a partir das 10h30 desta quinta (18/11). O alerta, o segundo na escala de severidade do instituto, segue até as 11h de sexta-feira (19/11).

Moradores de Águas Claras, Asa Sul, Gama, Sobradinho e Sudoeste registraram pancadas de chuva. Na 114 Sul, os pingos finos e constantes foram suficientes para alagar parte da quadra residencial e formar poças d'água no estacionamento dos blocos.

Ainda na Asa Sul, o tempo nublado prevalece junto da chuva forte. O trânsito está engarrafado nas tesourinhas, conforme a reportagem apurou. Também em Águas Claras, os pingos grossos acompanham o céu acinzentado, e chove intensamente na 103 Norte há pelo menos uma hora. No Gama, o setor industrial registrou pingos grossos e chuva intensa.

Em Sobradinho, moradores relataram ao Correio que a chuva começou fraca, com alguns chuviscos, e depois de cerca de 15 minutos, se intensificou. Chove forte na região dos condomínios e dentro da cidade.

Previsão

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar chegou aos 100% no início desta manhã e pode variar até 60% ao longo do dia. Trovoadas podem ocorrer em algumas regiões, por causa da instabilidade do tempo. A menor temperatura registrada nesta madrugada foi de 18°C e a máxima pode chegar aos 27°C.