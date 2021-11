1ª Feira de Negócios da Mulher Hipercriativa será realizada nesta sexta (19)

CB Correio Braziliense

(crédito: Secretaria da Mulher/Divulgacao)

Nesta sexta-feira (19/11), o projeto Mulheres Hipercriativas vai promover a 1ª Feira de Negócios da Mulher Hipercriativa e contará com a presença das 20 expositoras, entre elas professoras, alunas e embaixadoras do projeto. O evento será sediado no Museu de Arte de Brasília, das 15h às 18h, a entrada é gratuita e aberta ao público.



As participantes do projeto vão exibir na feira serviços e produtos nas áreas da confeitaria, cerveja artesanal, artesanato, fotografia, origamis, pinturas em tela, empreendedorismo digital, gestão e elaboração de projetos culturais e cursos profissionalizantes. No evento também será realizada a entrega dos certificados das professoras que participaram dos cursos.

Os cursos oferecidos foram de diversas áreas da economia criativa cujo objetivo é capacitar as mulheres de todo o Distrito Federal a fim de fortalecer o empreendedorismo feminino e incentivar também o desenvolvimento e autonomia econômica dessas mulheres.

O projeto é uma parceria da Secretaria de Estado da Mulher e da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI). Contou com o apoio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério e do Turismo, além da parceria de gestoras públicas, de líderes comunitárias e empresariais da capital, que são embaixadoras do projeto Mulheres Hipercriativas.

*Com informações da Secretaria de Estado da Mulher