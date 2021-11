GDF seleciona empresa para capacitar formação de lideranças femininas

CB Correio Braziliense

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal vai selecionar e remunerar uma organização da sociedade civil – sem fins lucrativos e com experiência em execução de projetos sociais e de qualificação social – para elaborar e aplicar propostas pedagógicas e metodológicas para incentivar a formação de 1,2 mil mulheres em todo DF. A capacitação gratuita para que elas atuem como lideranças em suas comunidades será por meio do programa Empodera — Formação de Mulheres Líderes.

A parceria com a instituição selecionada terá duração de 12 meses e visa a implantação do programa, que tem como objetivo o desenvolvimento, nas alunas, de habilidades e de atitudes necessárias para a tomada de decisão.

Na prática, elas vão aprender, entre outras coisas, a coletar informações, fazer ouvidorias, apresentar projetos e ser articuladoras e mobilizadoras nas regiões em que vivem, dando voz às demais mulheres.

Processo de seleção

Por meio de edital publicado nessa quarta-feira (10/11) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), será selecionada uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que deverá desenvolver e executar os conteúdos programáticos de caráter teórico e prático, realizar o acompanhamento pedagógico e monitorar as alunas.

Os interessados devem fazer o envio da ficha de inscrição e apresentar uma proposta de programa. As inscrições podem ser encaminhadas até as 17h de 13 de dezembro de 2021, de forma eletrônica, pelo e-mail comissaodeselecao@mulher.df.gov.br, ou presencialmente, com entrega de envelope fechado e lacrado no Anexo do Palácio de Buriti, 8º andar, sala 808.

A escolha da entidade será realizada por uma comissão de seleção formada por três membros, designados pela Secretaria da Mulher. A divulgação do resultado provisório de classificação das propostas será publicada no DODF e no site da secretaria em até cinco dias corridos, contados após o término do prazo para entrega das propostas.

Mais informações podem ser obtidas acessando o edital, no site da Secretaria da Mulher.

Aprendizagem

A formação busca instrumentalizá-las para a atuação junto às instituições governamentais e não governamentais em prol de sua comunidade, além de despertar a competência da liderança feminina para, assim, fortalecer a atuação comunitária na garantia dos direitos femininos e formar uma rede de promoção e de proteção de mulheres.

A ideia é formar mulheres que atuarão como multiplicadoras de conhecimento, impactando não somente as próprias vidas, mas também a de outras mulheres de suas comunidades. A organização selecionada terá a missão de capacitar as alunas e despertar o protagonismo para uma atuação como líderes.