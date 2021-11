Dupla que chefiava boca de fumo em Ceilândia é presa com munições e drogas

DD Darcianne Diogo

Homens foram presos em flagrante em casa - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois homens, de 32 e 18 anos, foram presos por comandar um ponto de venda de drogas em Ceilândia. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) efetuou a prisão em flagrante dos suspeitos, que armazenavam munições de armamentos e entorpecentes em uma casa localizada na Chácara 2, do Setor Habitacional Sol Nascente. A dupla foi detida no momento em que vendiam para uma usuária.

Antes do flagra, os policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) monitoravam a residência. "Apreendemos porções de cocaína, de maconha, munições de fuzil 762, munições de calibre 32 e munições de calibre 22, além do caderno de anotações do tráfico e dinheiro em espécie", detalhou o delegado-adjunto da unidade policial, Thiago Peralva.

Segundo as investigações, as provas estavam escondidas em uma meia. A mulher que comprava drogas no momento da ação policial também foi presa. Já os traficantes foram autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de munição de calibre proibido e posse irregular de munição de calibre permitido e conduzidos à Carceragem da PCDF.