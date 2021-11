Polícia Militar fará escolta das provas do Enem neste domingo

CM Cibele Moreira

Além de escoltar os veículos que levarão as provas, os agentes farão a segurança do entorno das instituições onde os testes serão aplicados - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Para garantir a segurança das provas da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre neste domingo (21/11), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atuará com um esquema especial de escolta dos veículos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos até os 186 pontos de aplicação espalhados na capital.

A operação Enem terá início às 6h, no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Brasília — local de desembarque das provas do exame nacional. Ao todo, 30 viaturas estarão envolvidas no esquema de segurança durante a distribuição das provas na capital.

De acordo com o chefe da Seção de planejamento operacional da corporação, Major Isângelo Senna, o apoio da PMDF está dividido em três partes. A primeira, no acompanhamento da frota, que levará os exames para cada ponto de aplicação; a segunda com o patrulhamento externo dos locais onde serão realizados os testes; e a escolta das provas e gabaritos ao final do exame até o aeroporto de Brasília.



"Em nenhum momento, a Polícia Militar do DF terá contato direto com as provas. Vamos apenas escoltar os veículos dos Correios, para garantir a segurança. Durante a aplicação do exame, a PM ficará apenas do lado de fora. Dentro das escolas é a cargo do Inep", afirma o Major Senna.

Todo o esquema especial vai ser repetido no próximo domingo (28/11), durante o segundo dia de provas do Enem. Além disso, a PMDF orienta que os inscritos para realizar o exame se programe para chegar cedo nos locais de aplicação. Os portão serão abertos às 12h e a entrada será permitida até 13h.

Veja algumas das dicas repassada pela corporação pelo Tenente Murilo Marques: