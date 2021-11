Agências do trabalhador ofertam 270 vagas nesta segunda-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal/Agência Brasil)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciaram 270 oportunidades de emprego para esta segunda-feira (22/11). São 41 áreas à procura de novos profissionais no DF. Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 2.200, mais benefícios. Interessados devem procurar umas das 14 agências do DF entre as 8h e as 17h ou cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil.

As profissões que não exigem escolaridade são: açougueiro, carpinteiro, mecânico, mecânico de manutenção de máquina industrial, operador de grua (móvel) e tapeceiro de veículos. As remunerações variam entre R$ 1.100 e R$ 1.870, mais benefícios.

A maioria das oportunidades nas agências são destinadas às pessoas que possuem ensino médio completo. Há vagas para auxiliar de escritório (5), também para pessoas com deficiência, auxiliar de logística (100), consultor de vendas (5), corretor de imóveis (55), cozinheiro de restaurante (2), encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (1), esteticista (1), mecânico (1), montador de estruturas metálicas (2), vendedor pracista (30), entre outras.

Nas agências ainda existem vagas para técnicos de enfermagem (25) com salário de R$1.500, mais benefícios. Além de oportunidades para profissionais com ensino fundamental completo (24), ensino fundamental incompleto (25) e ensino médio incompleto (3).

Mesmo nos casos em que o candidato não se encaixe no perfil das vagas ofertadas nesta segunda, o sistema ainda poderá cruzar informações e encontrar oportunidades de acordo com as especificações do currículo. Confira as vagas disponíveis.

Em caso de dúvidas referentes a questões da pasta de agência do trabalhador, o número disponibilizado é: (61) 99209-1135