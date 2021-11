Governador Ibaneis confirma que DF terá show de réveillon este ano

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou que o GDF se prepara para realizar a festa de ano novo deste ano. Em 2020, o evento foi suspenso devido à pandemia de covid-19. Para a virada de 2021 para 2022, o chefe do Executivo local afirmou que a Secretaria de Cultura está organizando as atrações.

“Se não me engano são cinco palcos espalhados pelas regiões do Distrito Federal e vai ter um também na Esplanada dos Ministérios”, afirmou Ibaneis. Segundo o governador, o secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues, que vai definir as atrações. “Está na mão dele”.

Sobre o carnaval de 2022, Ibaneis se posicionou a favor da realização do evento, mas ressaltou que ainda não definiu nada sobre o assunto. “Só vou decidir isso um pouco mais perto. Dependendo da vacinação e quantidade de pessoas internadas. Mas acho que até o fim do mês nos tomamos uma postura em relação ao carnaval”, disse.

As declarações foram feitas ao fim do Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, evento realizado na noite desta segunda-feira (22/11) no Royal Tulip.