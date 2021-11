CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Agência Alagoas)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 361 vagas abertas para esta terça-feira (23/11). A maioria é para o posto de auxiliar de logística, que oferece 100 oportunidades em Santa Maria. Para concorrer, não é necessário ter experiência no cargo, mas é exigido ensino médio completo. O salário é de R$ 1.150 mais benefícios.



Além disso, há 20 vagas para açougueiro e 30 para operador de caixa na Candangolândia. Ambas as ocupações não exigem experiência. Os salários ficam entre R$ 1.160 e R$ 1.330 mais benefícios. Também há 30 oportunidades para vendedor pracista em Taguatinga Sul, sem necessidade de experiência e com ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1,1 mil mais benefícios.



Das vagas com maior salário estão a de serralheiro (4), montador de estruturas metálicas (2), mecânico de manutenção de bomba de injetora (2), gerente comercial (1), marceneiro (3) e eletrotécnico (1). A maioria dessas oportunidades exige ensino médio completo, mas sem comprovação de experiência anterior no cargo. As remunerações são entre R$ 2 mil e R$ 2,2 mil, além dos benefícios.



Para pessoas com deficiência, as agências do trabalhador estão com vagas para auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (1) e auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (5). Todas as oportunidades ficam na região do Plano Piloto e exigem ensino médio completo. No entanto, apenas o cargo administrativo requer experiência. Os salários ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 2,2 mil.



Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem procurar uma das 14 agências do trabalhador disponíveis no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para saber de outras oportunidades, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho. Caso o candidato não encontre a vaga que deseja, é possível cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil. Se surgir uma oportunidade que se encaixe com o perfil, o sistema indicará de acordo com as especificações do currículo.