RN Renata Nagashima

(crédito: Arquivo pessoal)

Uma menina de 12 anos morreu afogada em um córrego do Parque Ecológico de Planaltina (GO), na tarde do último domingo (21/11). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), Débora Jussiara da Silva Farias estava com a irmã gêmea, o irmão de 13 anos e uma amiga tomando banho no córrego quando o grupo foi surpreendido por uma tromba d’água. A força da correnteza arrastou as irmãs rio abaixo e, somente uma delas conseguiu se salvar.

A tia da menina, Josiane Lima, 30, contou ao Correio que as crianças foram ao parque abandonado pegar manga e decidiram nadar. “Estava chovendo e eles entraram achando que não teria perigo, mas a enxurrada veio forte e arrastou as meninas”, disse.

O socorro chegou rápido, mas foram os familiares que entraram na água para tentar resgatar Débora. “Ela foi encontrada pela mãe. Tava muito forte a correnteza, mas os familiares resolveram entrar mesmo assim. Os bombeiros a levaram para ao hospital, onde o procedimento de reanimação durou 30 minutos. Eles a entubaram, mas não teve jeito”, lamenta a tia

Segundo o CBMGO, a menina foi encontrada a aproximadamente 2,5 quilômetros de onde ela estava inicialmente. Eles a levaram o Hospital Municipal Materno Infantil Santa Rita de Cássia, onde o óbito foi atestado.

A família ainda está muito abalada e a irmã gêmea de Débora, em choque. “Elas eram muito próximas. Ela era muito amorosa com todo mundo, onde chegava pedia a benção, muito respeitadora. Na escola, era muito estudiosa e tranquila”, conta Josiane.