Servidores do GDF são formados no curso de Libras pela Egov

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Egov)

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) realizou a formatura de 57 alunos do curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os alunos, que são servidores do Governo do Distrito Federal (GDF), se formaram em três turmas do módulo básico I e II.



O curso é ofertado pela Egov desde 2017, cumprindo a lei nº 10.436 que reconhece Libras como meio legal de comunicação e expressão dos surdos.

A instrutora do curso, Lira Matos Martins, ressaltou durante a cerimônia que a iniciativa promove cidadania, acessibilidade e inclusão. A assistente social Karen Silva Mota, participante do curso, conta que a capacitação vai contribuir para a acessibilidade em sua área de atuação.

“A minha capacitação vai contribuir para a acessibilidade, pois o cidadão surdo, ao chegar ao meu local de trabalho, que é o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), será acolhido, assim como as suas demandas, de forma integral, garantindo acessibilidade”, ressalta Karen.

A cerimônia de formatura também contou com a presença dos secretários de Economia, André Clemente, e da Pessoa com Deficiência, Flávio Santos. Também estiveram presentes a secretária executiva de Valorização e Qualidade de Vida, Adriana Faria, a diretora executiva da Egov, Juliana Tolentino, e a chefe do Departamento de Desenvolvimento e Formação (DDF) da Egov, Fabíola Salomon.

Segundo a secretária Adriana Faria, o curso oferecido pela Egov reforçou o papel do aprendizado em Libras. “Este curso valoriza a comunicação e representa dignidade. Aqui cumprimos um papel de inclusão, cidadania e respeito”, disse a secretária.

*Com informações da Escola de Governo do Distrito Federal (Egov)