Policial legislativo omite socorro a vítima após capotamento

(crédito: Jefferson Rudy / Agência Senado)

O acidente ocorreu neste sábado (20/11), por volta de 17h40, no segundo retorno para o Noroeste. A vítima conduzia um Honda HRV prata, já o carro do outro motorista não foi identificado, no momento, porque ele deixou o local e não prestou socorro à vítima. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) quando chegaram ao local a vítima foi encontrada consciente, orientada e sem nenhuma queixa e optou ir ao hospital com um amigo por meios próprios.

Posteriormente o condutor do outro veículo foi identificado como servidor público lotado na polícia federativa no setor de proteção à autoridade. Segundo o Senado, após o acidente o mesmo apresentou atestado médico e se encontra afastado do cargo no momento.

Devido a evasão do autor do local a vítima, que não quis se identificar, compareceu na 2ª DP para informar sobre o acidente de trânsito. Segundo dados da polícia, o veículo do autor estava desgovernado e colidiu na lateral traseira direita do veículo da vítima que capotou diversas vezes. A delegacia ainda investiga o caso

Acidentes envolvendo capotamento

Segundo dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF), a média mensal de acidentes fatais envolvendo capotamento de 2021, até o mês de outubro, foi de 2,2%. O número é menor em comparação a 2020, que foi de 2,1% por mês. Mas ainda assim é necessário ter prudência para evitar acidentes dessa natureza.