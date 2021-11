Novo escritório da Caesb é inaugurado na estação de metrô da 114 Sul

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press - 16/9/10)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) inaugurou novo escritório na estação de metrô da 114 Sul nesta terça-feira (23/11). Segundo a companhia, o local foi escolhido devido à grande circulação de público e fácil acesso. Com o novo posto, a companhia passar a ter 14 escritórios de atendimento.

Segundo o superintendente de Comercialização da Caesb, Diego Rezende, o novo escritório visa atender o público das regiões: asas Sul e Norte, Lago Sul, Lago Norte, Granja do Torto, Sudoeste, Octogonal, Noroeste, Vila Planalto e Cruzeiro. Rezende também destacou a importância do posto para aliviar a sobrecarga sofrida em posto do Na Hora. “A intenção é dar mais uma opção de atendimento para estes usuários, além do Na Hora, que por vezes fica sobrecarregado pela quantidade de demandas”, aponta.

Apesar de o público de fora da Asa Sul poder ser atendido no novo escritório, a companhia recomenda que “os cliente busquem atendimento nos escritórios de suas cidades, para facilitar o acesso ou realizem suas solicitações pelo aplicativo ou site, que oferecem os mesmos serviços existentes no atendimento presencial”.

Um dos objetivos da abertura do novo posto também está relacionado à utilização dos serviços digitais. Apesar de os serviços já serem disponibilizados no site, no aplicativo e na central telefônica, alguns usuários podem sentir dificuldades. Assim, o novo escritório também terá como objetivo o auxílio de clientes que tem dificuldades com os meios digitas, parcela de público que é maioria no atendimento presencial, de acordo com a companhia.



